Потап емоційно звернувся до Бузової і показав їй фото пораненої російськими окупантами дитини

Також репер та продюсер відмовився від своїх російських нагород.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, емоційно відреагував на нещодавній пост співачки Ольги Бузової.

У ньому артистка написала, що, мовляв, українські артисти завжди отримували російські премії та грали на місцевих радіо і ТБ.

instagram.com/realpotap

На це Потап відповів: "Я помилково записав з Олею пісню. Слава Богу, я її не випустив і ніколи не випущу. І ніколи ми не будемо виступати у вас, не отримувати ваші премії. Я відмовляюся від усіх премій, від усіх нагород, усіх пісень", - сказав Потап.

Також він показав фотографію, на якій зображений у крові маленький хлопчик, який намагався з родиною виїхати з-під обстрілів у Маріуполі:

"І ти зрозумієш Оля, чому ми так поводимося. Тому що ваші ракети розривають наших дітей. Про які премії зараз можна говорити? Про які пісні? Про які нагороди та про яку несправедливості, коли діти втрачають життя", - сказав продюсер.

instagram.com/realpotap

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