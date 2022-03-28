Потап написав потужний вірш, який присвятив путіністу Безрукову – відео

Репер відреагував на один з останніх роликів актора.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, відреагував на відео путініста, російського актора Сергія Безрукова.

Так, днями артист розмістив ролик у своєму Telegram-каналі на підтримку так званої "спецоперації" в Україні. Він зачитав вірш Пушкіна "Клеветникам России", де актор закликав Захід не втручатися у "домашню суперечку слов'ян" і пригрозив, що "озлоблені сини України поляжуть на російських полях".

Розлючений Потап відповів Сергію потужним віршем, який написав сам. У ньому виконавець наголосив, що росіяни – вороги українського народу та нагадав про "безруких і безногих" вояк РФ.

Есть место и в полях России

Среди нечуждых вам гробов

Серёжа за кого всех держишь ?

За лохов

Ведь пачками везут Безруков

И без гонов без голов

Твоих же соплеменников Сережа

Которых все тут держат за лохов

Я понимаю что цитата, что это класссика небось

Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось

Из тех племён, что состоит Россия

Ваш Путин бросил к нам орду

И думали что мы бессильны

Серёжа все они в Аду

СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ

НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ

НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, это Братцы

Ой бл*ть не братцы - твою мать

Как мог я так оговориться

Вы нам не братья а Враги

И русский воин если возвратиться

То уж Без Рук, Без Глаз и Без Ноги

У коментарях колеги та фанати репера висловили захоплення його віршем-відповіддю.

Увійде у вічність

Як завжди влучно!

Чітко і по факту

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