Потап написав потужний вірш, який присвятив путіністу Безрукову – відео

Репер відреагував на один з останніх роликів актора.
Український репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, відреагував на відео путініста, російського актора Сергія Безрукова.
Так, днями артист розмістив ролик у своєму Telegram-каналі на підтримку так званої "спецоперації" в Україні. Він зачитав вірш Пушкіна "Клеветникам России", де актор закликав Захід не втручатися у "домашню суперечку слов'ян" і пригрозив, що "озлоблені сини України поляжуть на російських полях".
Розлючений Потап відповів Сергію потужним віршем, який написав сам. У ньому виконавець наголосив, що росіяни – вороги українського народу та нагадав про "безруких і безногих" вояк РФ.
Есть место и в полях России
Среди нечуждых вам гробов
Серёжа за кого всех держишь ?
За лохов
Ведь пачками везут Безруков
И без гонов без голов
Твоих же соплеменников Сережа
Которых все тут держат за лохов
Я понимаю что цитата, что это класссика небось
Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось
Из тех племён, что состоит Россия
Ваш Путин бросил к нам орду
И думали что мы бессильны
Серёжа все они в Аду
СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ
НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ
НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, это Братцы
Ой бл*ть не братцы - твою мать
Как мог я так оговориться
Вы нам не братья а Враги
И русский воин если возвратиться
То уж Без Рук, Без Глаз и Без Ноги
У коментарях колеги та фанати репера висловили захоплення його віршем-відповіддю.
- Увійде у вічність
- Як завжди влучно!
- Чітко і по факту
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