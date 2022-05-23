Потап пригрозив артистам-путіністам розправою за підтримку вбивств українців: "Не дай Боже, перетнемося"

Відомий репер та продюсер Потап пригрозив особистою розправою російським артистам, які підтримали криваву війну Путіна проти України.

Так, на сторінці в Instagram виконавець поділився дописом журналіста Дмитра Гордона. Він нещодавно оприлюднив світлину, на якій позували путіністи Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Микола Басков, Надія Бабкіна та Олександр Маршал.

Зі свого боку, ПТП заявив, що якщо побачить їх колись за кулісами – змусить відповідати за підтримку вбивств українців.

"Найцікавіше, що Доліна з Одеси, а Баскову Яник дав Народного України чи що, а Газманов взагалі – Газман, Маршал з київських ресторанів музикант… І це наші колишні колеги, я обіцяю вам, що якщо, не дай Боже, ми десь перетнемося за кулісами, на звання не подивлюся, відповідатимете за те, що відкрито підтримали вбивства та насильство над іншими людьми", – заявив артист.

У коментарях фоловери долучилися до обговорення:

Купа старого лайна

Боже, які кончені

Потапе! Дякуємо за вашу сміливість! За вашу любов до Батьківщини. Ці люди - сліпі виродки!

Нагадаємо, раніше Потап висміяв Тіну Канделакі за гнівний допис про приїзд Анджеліни Джолі до Львова. Він поцікався, скільки разів телеведуча побувала на Донбасі.

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