Потап про Сабурова та його колег з ЧБД, які мовчать про війну в Україні: "Заткнули у боягузливі дупи язики"

Нурлан Сабуров у Лос-Анджелесі зміг лише сказати, що "співчуває" українцям.

Український репер та продюсер Потап відреагував на скандал із відомим російським коміком, зіркою ЧБД Нурланом Сабуровим.

Так, під час виступу у Лос-Анджелесі, на вимогу глядача прокоментувати війну, комік зміг лише сказати, що "співчуває" українцям.

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Зі свого боку, ПТП не став мовчати та жорстко відповів Сабурову та його колегам за шоу. Олексій Потапенко у своєму Instagram назвав гумористів боягузами та розчаруванням для усіх.

"Я згоден, ви всі заткнули у свої боягузливі дупи язики - не артисти і не кумири більше. Артисти завжди встають на боротьбу за людські цінності! А ви – розчарування для всіх! Ніхто, с*ка, з вас слова не сказав, а ви ж знаєте правду! Знаєте, що Росія шматує, ґвалтує, розстрілює та бомбить мирне населення України! А ви мовчите! Вгадайте, Що Буде Далі? Ви за своє мовчання відповідатимете на кожному концерті, на кожному зніманні і коли залишатиметеся на самоті з самими собою, завжди пам'ятатимете, що ви боягузи і просто прислуги! Бути людиною - це треба мати силу! Яйця! А у вас цього немає... А Макаревич має!" – написав виконавець.

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