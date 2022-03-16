Потенціал російських хакерів був дещо переоцінений: у Держспецзв'язку прокоментували кібератаки на Україну

Потенціал російських хакерів був дещо переоцінений: у Держспецзв'язку прокоментували кібератаки на Україну

Раніше Росія витрачала багато часу на підготовку кібератак.

Від початку військової агресії Росії проти України Держспецзв'язку не спостерігає складних кібератак на українську критичну інформаційну інфраструктуру.

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Про це розповів заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора

Він зазначив, що таких, як кібератаки 14 січня, а також більш ранніх кібератак на енергетичну систему України та вірусу NotPetya, який був наймасштабнішим за всю історію, зараз не спостерігається.

Віктор Жора назвав кілька причин:

Раніше Росія витрачала багато часу на підготовку кібератак. Наразі такого часу в російських хакерів немає.

У Росії немає необхідності у складних підготовлених кібератаках, оскільки вона розпочала відкриту безпрецедентну військову агресію проти України, під час якої вже відкрито намагається різноманітними способами завдати шкоди критичній інфраструктурі країни.

Ймовірно, потенціал російських хакерів був дещо переоцінений. Попри те, що зараз ми не спостерігаємо складних кібератак на нашу інформаційну інфраструктуру, ми розуміємо, що ризики все ще існують. Утім, протягом останнього часу ми стали набагато сильнішими.

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