Потенціал у РФ ще є: експерт розповів, що відбуватиметься на фронті наступні кілька місяців

Проте у наступні кілька місяців триватимуть активні бойові дії.

Про це в етері телеканалу FreeДом сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Складно сказати, скільки ще триватимуть активні бойові дії, бо потенціал у ворога ще є. І ми бачимо, що зараз відбувається не лише на півдні, а й на сході. Чи може змінитися ситуація і чи є тенденція до цього? Безумовно, є. Ми можемо вийти на умовний паритет сил та засобів. Тобто противник незважаючи на кількісну перевагу у зброї та техніці, не має тієї мотивації, він не вирішить проблем зі спорядженням, проблеми з особовим складом, тобто його недостатньо через серйозні втрати. Тобто можна говорити, що ситуація на лінії фронту може змінитись, як мінімум активних наступальних дій уже не буде. Зараз є певний рівень балансу, коли сторони не будуть здатні вести широкомасштабних наступальних дій. Українці повинні розуміти, що Силам оборони зараз складно і добитись такого результату - це вже великий успіх", - пояснив Грабський.

Військовий експерт наголосив, що в подальшому Україна отримає ще більше зброї від західних партнерів, а от у Росії ресурси закінчуються.

"Надалі допомога Україні та забезпечення зброєю тільки зростатиме, а російська армія тільки зменшує свою ресурсну базу. Це стосується і особового складу, і зброї, і бойової техніки. Вже сьогодні немає таких інтенсивних обстрілів, хоч я розумію, що це все дуже відносно. Немає також наступальних дій з боку окупантів. Ось така зараз ситуація і вона триватиме найближчі кілька місяців", - сказав Грабський.

Нагадаємо, Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі.

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