Потенційна загроза: що відбувається в окупованому Росією Придністров'ї

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію в невизнаній Придністровській Молдавській республіці.

Так, раніше повідомлялося про те, що окупанти хочуть звідти залучити армію у війні з Україною.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 22 квітня, особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-молдавській республіці" несе службу у повсякденному режимі.

Втім, українські військові не виключають потенційну загрозу.

"Залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями стало відомо, що силовиків з невизнаного Придністров'я можуть залучити до диверсій на території України. 17 квітня Генштаб ЗСУ інформував про те, що Росія перевірила там боєздатність військових частин.

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