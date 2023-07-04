Потенційний теракт на ЗАЕС: що кажуть в Росії

В РФ традиційно розганяють чутки, що саме Україна атакує станцію.
В РФ активно розганяють інформацію про можливий запланований вибух на ЗАЕС, звинувачуючи у цих намірах Україну.
Так, радник гендиректора "Росатому" Ренат Карчаа заявив, що Україна в ніч на 5 липня нібито "збирається атакувати Запорізьку АЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе". Крім того він додав ще одну нісенітницю, що мовляв "ЗСУ вдарять по ЗАЕС "Точкою-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами".
За його словами, "Київ ретельно спланував цю операцію за допомогою Заходу".
"З одного боку, це шалений український режим, який втратив, зважаючи на все, останні залишки розуму. А з іншого боку, їхні справжні господарі за океаном, яким байдуже, що станеться з територіями, з людьми", – нахабно сказав Карчаа в коментарі одному з пропагандистських видань.
Заяві радника очільника "Росатому" не вірять навіть деякі самі пропагандисти.
Так пропагандист Сергій Мардан заявив, що такі заяви має робити очільник російської розвідки або генштабу.
Нагадаємо, ЗСУ сьогодні, 4 липня офіційно повідомили про можливу підготовку провокації на території Запорізької АЕС.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50. За інформацією мера Енергодара, Запорізьку АЕС покинув персонал із “Росатома” та частина колаборантів.
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