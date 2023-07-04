Потенційний теракт на ЗАЕС: що кажуть в Росії

В РФ традиційно розганяють чутки, що саме Україна атакує станцію.

В РФ активно розганяють інформацію про можливий запланований вибух на ЗАЕС, звинувачуючи у цих намірах Україну.

Так, радник гендиректора "Росатому" Ренат Карчаа заявив, що Україна в ніч на 5 липня нібито "збирається атакувати Запорізьку АЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе". Крім того він додав ще одну нісенітницю, що мовляв "ЗСУ вдарять по ЗАЕС "Точкою-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами".

За його словами, "Київ ретельно спланував цю операцію за допомогою Заходу".

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"З одного боку, це шалений український режим, який втратив, зважаючи на все, останні залишки розуму. А з іншого боку, їхні справжні господарі за океаном, яким байдуже, що станеться з територіями, з людьми", – нахабно сказав Карчаа в коментарі одному з пропагандистських видань.

Заяві радника очільника "Росатому" не вірять навіть деякі самі пропагандисти.

Так пропагандист Сергій Мардан заявив, що такі заяви має робити очільник російської розвідки або генштабу.