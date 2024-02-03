Потенційно вразлива територія для ударів ЗСУ: куди в Росії долітають українські дрони – мапа

Понад мільйон квадратних кілометрів території Росії перебуває в зоні досяжності для атак українських безпілотників.

Про це пише російське видання "Верстка".

За підрахунками журналістів, від вересня 2023 року ця територія збільшилася на понад 300 тисяч квадратних кілометрів. У зоні ураження опинилися, зокрема Санкт-Петербург, Нижній Новгород та Ярославль.

Так, дрон-камікадзе 20 вересня 2023 року вперше долетів до Сочі. Він потрапив в резервуар з паливом на базі "Роснефті". Через два дні влада Туапсинського району також відзвітувала про знищення БПЛА на підльоті до Туапсе.

Вразлива частина Росії для безпілотників Інфографіка / "Верстка"

У ніч проти 18 січня безпілотник вперше долетів до Петербурга, а в ніч на 31 січня інший БПЛА впав біля заводу "Невський мазут". Петербург став шостим містом-мільйонником у зоні ураження.

Раніше БПЛА долітали до Москви, Воронежа, Ростова-на-Дону та Краснодара. Також у зоні ураження перебуває Волгоград.

Крім того, 29 січня перший безпілотник впав у Ярославлі. Він спробував атакувати нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС".

31 січня БпЛА вперше долетіли до Нижегородської області. Повідомлялося, що два дрона були перехоплені південніше міста Кстово, приблизно в 20 км від Нижнього Новгорода. Як підкреслює "Верстка", це місце знаходиться приблизно в 800 км від найближчої точки на неокупованій території України.

Нагадаємо, у Росії знову "бавовна": у Волгограді горить один із найбільших нафтопереробних заводів.

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