Потенційна втрата Донецької області: у ISW пояснили, як це вплине на фронт (карти)

У Кремлі вимагають від України поступитися стратегічно важливою неокупованою територією на Донеччині та заморозити лінію фронту в інших районах у межах угоди про припинення вогню. Здача решти Донецької області без будь-яких зобов’язань щодо остаточного мирного врегулювання змусить Україну відмовитися від свого «пояса фортець» — головної укріпленої лінії оборони в Донецькій області з 2014 року, без будь-яких гарантій.

Про це пишуть у ISW.

«Пропозиція Путіна вимагає від України поступитися цією критично важливою оборонною позицією, яку російські війська нині не мають можливості швидко оточити або прорвати, мабуть, в обмін на ніщо. Точні умови позиції Путіна залишаються незрозумілими станом на 9 серпня, проте представники адміністрації Трампа, зокрема, спецпредставник США Близького Сходу Стів Віткофф, запропонували чотири різні варіанти умов Путіна», — йдеться у матеріалі.

Як втрата Донеччини вплине на фронт

Відомо, що пояс фортець складається з чотирьох великих міст і кількох селищ, що тягнуться з півночі на південь уздовж шосе H-20 Костянтинівка-Слов’янськ. Загальна чисельність населення до війни становила понад 380537 осіб. Довжина пояса становить 50 кілометрів.

«Україна витратила останні 11 років, вкладаючи час, гроші та зусилля у зміцнення поясу фортець та створення значної оборонної промислової та оборонної інфраструктури у цих містах та навколо них», — пишуть в Інституті.

Слов’янськ та Краматорськ утворюють північну половину пояса фортеці та служать важливими логістичними вузлами для українських військ, що обороняються на Донеччині. Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка утворюють південну половину пояса фортеці.

Українські сили вперше почали зміцнювати оборонні позиції у цих містах і навколо них, коли відбили їх у проросійських сил, які атакували та захопили Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку у квітні 2014 року.

Аналітики підкреслюють: нездатність Росії захопити Слов’янськ у 2022 році і боротьба за охоплення поясу фортець, що триває, підкреслюють успішність довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст поясу фортець.

Російські війська все ще намагаються обійти пояс фортець з південного заходу і роблять зусилля щодо його захоплення, на завершення яких, ймовірно, знадобиться кілька років.

«Передача частин Донецької області, що утримуються Україною, призведе до розміщення російських військ на кордонах Донецької області, на позиції, яка значно менш захищена, ніж нинішня лінія. Якщо дозволити російським військам зайняти позиції вздовж кордону з Донецькою областю, українським військам доведеться терміново зводити потужні оборонні укріплення вздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей, рельєф яких погано підходить для використання як лінію оборони», — пояснили у ISW.

Щобільше, потенційне припинення вогню вздовж кордону Донецької області також потребуватиме масштабних інвестицій в інфраструктуру, сумісну з масштабною довгостроковою місією моніторингу припинення вогню.

«Російські позиції вздовж кордону Донецьк-Харків та Донецьк-Дніпропетровськ можуть стати набагато вигіднішою відправною точкою для майбутнього російського наступу на прилеглі райони Харківської чи Дніпропетровської областей, ніж нинішні лінії», — застерігають фахівці.

Вони констатують, що примус України до передачі Росії західної частини Донецької області, що залишилася, призведе до просування російських військ на 82 кілометри на захід від України, а також:

передача Лимана російським військам створить сприятливі умови для атаки українських позицій у Харківській області на східному березі річки Оскіл під час відновлення бойових дій;

російські війська зможуть потім спробувати звернути назад успіхи 2022 року і використовувати Слов’янськ і подальше просування трасою Е-40 Харків-Новошахтинськ для атаки на Ізюм з півдня, що дозволить російським військам опинитися приблизно в 20 кілометрах від міста.

«Російські війська також займають обмежені позиції вздовж кордону Дніпропетровської області на південний захід від Покровська, але здача решти Донецької області дозволить російським військам уникнути завершення зусиль з охоплення Покровська і Мирнограда. Російським військам також не доведеться проривати найзахідніший оборонний рубіж України Добропілля — Білозерське — Новодонецьке — Олександрівка, який також проходить із півночі на південь, подібно до пояса фортець. Таким чином, решта Донецької області надасть російським військам більш вигідні позиції для наступу на Дніпропетровську область», — повідомили у матеріалі.

Озвучена пропозиція Путіна підкреслює його безкомпромісні вимоги капітуляції України та незацікавленість у реальних переговорах.

Раніше у ЗСУ прокоментували ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках.

Так, армія РФ намагається будь-якими засобами пройти за першу лінію українських позицій. А згодом — піти далі. Потім росіяни намагаються або вступити у вогневий контакт з українськими рейдерами та дронщиками, або просто десь накопичуватися.

«Треба розуміти, що це групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується, тому на мапах з від росіян просунулися на „12 кілометрів вглиб української території“. Мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Вони пробралися у кількості 5-10 осіб. Це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі», — пояснює речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Військовий акцентує: росіяни не взяли весь шлях, який пройшли. Вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися по підвалах. Потім їх звідти вибили і знищили ЗСУ.