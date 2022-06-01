Потерпіть тиждень-два: Кім закликав не повертатись до Миколаєва та розповів про наступ ЗСУ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав місцевих жителів не повертатись поки додому.
Він розповів, що ЗСУ на півдні України пішли у наступ, а тому російські окупанти підривають мости та посилюють обстріли Миколаєва.
Про це 1 червня йдеться у зверненні Віталія Кіма.
Голова Миколаївської ОВА розповів, що російські окупанти під час відступу почали підривати мости на півдні України.
"Вони бояться прориву наших ЗСУ, а ми це підтримуємо", - наголосив Кім.
Очільник Миколаївщини наголосив, що росіяни зараз активніше обстрілюють область. Він наголосив, що до міста поки рано повертатись через загрози. Віталій Кім додав, що поки варто почекати ще тиждень-два.
Нагадаємо, російське угруповання в Херсонській області, ймовірно, відчуває тиск обмеженого контрнаступу українських військ на північному заході Херсонської області, особливо з огляду на те, що більша частина російської оперативної уваги зараз зосереджена на захопленні Сєвєродонецька.
Читайте також:
- На Львівщині порушники комендантської години отримали повістки
- Махінації з гумдопомогою: СБУ викрила заступника голови Чернівецької ОВА
- У Миколаївській області росіяни обстріляли п'ять населених пунктів: фото наслідків