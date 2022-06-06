Потім буде дуже дорого повертатися: Зеленський прокоментував бої з окупантами в Сєвєродонецьку

В Сєвєродонецьку залишаються 10-15% населення.
Якщо українські війська від нього відійдуть, а потім знову почнуть наступ, втрат серед людей буде набагато більше, ніж було.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з приводу Дня журналіста.
У Сєвєродонецьку та Лисичанську перебуває приблизно по 10-15% українців.
“Людей там дуже мало, все це сьогодні такі "мертві міста". Тому коли ви ставите запитання, чи варто боротися, то треба розуміти, за що ми боремося, по Сєвєродонецьку. Чи не краще відійти, бо у нас там кращі позиції. Ви маєте також знати, що якщо ви відходите на кращі позиції, то потім вам буде дуже дорого повертатися з точки зору кількості вбитих своїх людей і кількості втрат. Потім буде дуже дорого", - наголосив Володимир Зеленський.
Він також додав, що рішення стосовно відходу від Сєвєродонецька буде прийматися, залежно від ситуації.
Нагадаємо, що російські окупанти посилили угруповання військ на Запорізькому напрямку.
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