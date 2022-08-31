Потім була війна: Данілов розповів про ранок 24 лютого та перші дзвінки президента

24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" в рамках телемарафону про перші години ранку.

У перші дні повномасштабної війни Україна залишилася із ворогом один на один.

"24 лютого я мав доволі довгу розмову із президентом. Я йому сказав, що зараз нам навряд чи хто допоможе. Наше завання зараз вистояти перший тиждень-півтора. А потім буде допомога", - зазначив Данілов.

Щодо підготовки до вторгнення, він відмітив, що війну спрогнозувати неможливо.

"Коли кажуть, що до війни можна підготуватися... Ви можете підготуватися до весілля, якихось інших речей... До війни ні. Ви не знаєте, яка буде поведінка людини у цей час. Кожна людина по-різному реагує на ті чи інші речі", - додав Данілов.

Він також розповів, про що йшлося на перших засіданнях уряду.

"Коли почалася гаряча фаза війни, двічі на день президент збирав всіх представників оборони і безпеки. Питання було одне: зброя, зброя і ще раз зброя", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також розповів про перші дзвінки західним партнерам із кабінета президента.

"Ззранку 24-го йшов дощ. О 5-й ранку у кабінеті був Монастирський та президент. Я звернув увагу, що Зеленський був у білій сорочці, костюмі. Він зробив перший дзвінок Борису Джонсону о пів на шосту. А потім була війна", - розповів Данілов.

Нагадаємо, Данілов також повідомив, що після закінчення війни стане зрозуміло, чим займались українські олігархи, а дехто з них навіть стане бідним.

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