Потім звільнення Токмака та Мелітополя буде питанням часу: Маломуж назвав головну умову для деокупації міст

Експерт також назвав виграшну тактику ЗСУ, що може позбавити ворога можливості щось робити – і захищатися, і використовувати якісь оборонні споруди.

Вирішальним чинником для звільнення Токмака та Мелітополя Запорізької області є нейтралізація логістичного шляху та півоточення Токмака.

Про це сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За словами експерта, росіяни копають окопи і бліндажі, а також протитанкові рови, щоб створити нові лінії оборони. Однак це навряд чи матиме успіх, оскільки можливості армії РФ невеликі.

Як вважає Маломуж, головне завдання Сил оборони на цьому напрямі зараз – нейтралізувати логістичний шлях до Токмака та взяти місто у півоточення.

"Це буде вирішальним фактором. Потім звільнення Токмака та Мелітополя буде лише питанням часу. Далі ми розвиватимемо наступ на південь. Тому що угруповання окупанта, позбавлене коштів, техніки, боєприпасів та підтримки живою силою, приречене на провал", – сказав він.

Маломуж нагадав про тактику звільнення Херсона, коли ЗСУ взяли місто фактично у вогневе оточення та загарбникам довелося відійти. На цьому тлі можуть проводитись операції з боку Херсона – це буде оточення великого секторального угруповання ворога.

Водночас Маломуж вважає, що це більш далека, стратегічна перспектива. Наразі постало питання тактичне – подолати зміцни споруди ворога. Але така операція має бути грамотною.

"Я вважаю, що не треба сильно вгризатися в оборону, це важкий формат і не завжди ефективний. Необхідно проводити системні вогневі удари, диверсійні операції, можливо висадку великого десанту СЗГ у цей регіон. Це позбавить ворога можливості щось робити – і захищатися, і використовувати якісь оборонні споруди", – сказав експерт.

Він вважає, що росіяни кидають величезні сили на Бахмутський напрямок, щоб утримати тимчасово окупований районний центр. Втрата Бахмута для них означатиме морально-політичний перелом у війні.

Тим часом працівники ФСБ тікають з Токмака. За словами голови МВА, всім "адмінустановам", комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів.

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, навколо Токмака росіяни заливають окопи бетоном та будують двоповерхові підземні бліндажі.

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