Повітряна тривога майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Сьогодні зранку, 25 квітня, повітряна тривога оголошена майже по всіх областях України.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Повітряна тривога станом на 7.30 ранку триває майже по всій території України.
Є загроза ракетного удару. Влада просить негайно слідувати в укриття.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на 62 добу повномаштабного вторгнення війська РФ здійснюють наступ на сході нашої країни, щоб вибити українських захисників за межі Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу “Азовсталь”. Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.
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