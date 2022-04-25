Повітряна тривога майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Повітряна тривога майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Сьогодні зранку, 25 квітня, повітряна тривога оголошена майже по всіх областях України.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Повітряна тривога станом на 7.30 ранку триває майже по всій території України.

Є загроза ракетного удару. Влада просить негайно слідувати в укриття.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на 62 добу повномаштабного вторгнення війська РФ здійснюють наступ на сході нашої країни, щоб вибити українських захисників за межі Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу “Азовсталь”. Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

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