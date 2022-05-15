Потом і кров'ю українці відтісняють ворога до кордонів на Харківщині: до мети залишилось кілька кілометрів

Потом і кров'ю українці відтісняють ворога до кордонів на Харківщині: до мети залишилось кілька кілометрів

Росія програє битву за Харків, так вважають українські та іноземні аналітики.

Американський інститут вивчення війни в новому дослідженні робить висновок: військові РФ вирішили повністю залишити свої позиції навколо Харкова. Причина - успішний контр-наступ української армії, йдеться в ТСН.

Війна відповзає на північ від Харкова, ЗСУ переграли ворога і повернули ще одне село – це Тернова, яке усього за пару кілометрів від україно-російського кордону. Тож росіяни можуть обстрілювати його просто зі своєї території, не заходячи на територію України.

Звільнене село ще не означає безпечне, росіяни обстрілюють його з важкої зброї. Відступивши з села, окупанти полюють на мирних. Напередодні вони гатили тут по цивільній автівці з танку.

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Звідси можна неозброєним оком побачити територію оскаженілого сусіда. "Залишилось якихось там один, два, три кілометри, і буде вже державний кордон", - каже військовослужбовець ЗСУ «Денис».

І кожен метр з цих кілометрів українці відвойовують потом і кров’ю. «Вони будуть вибивати нас на дистанції двох кілометрів, щоб ми не могли підійти до свого кордону», - додає боєць Валерій Краснян.

Ворог хоче утримати плацдарм для повторної спроби штурму Харкова, та це вже навряд чи можливо. Тут чути потужний реактивний шум - це звук роботи українських «Градів», які відганяють від Харкова його руйнівників.

В топку війни Кремль кидає тих, кого не шкода. В якості «гарматного м’яса» сюди відправляють мобілізованих жителів окупованого Донбасу. ЗСУ поки залишають їм шляхи для відступу. Та на територію Росії їх не пускають російські військові, стріляють у спину за відмову воювати. «Весь батальйон відійшов із позицій, і його не випускають. Нас не випускають. Погрожують в'язницею, розстрілом і так далі", - розказують росіяни.

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Але, крім цього переляканого натовпу в однострої, на Харківщині в росіян залишились й серйозні бійці. Тож від плацдарму окупанти так просто не відмовляться. Тож відбуваються і ближні бої, від них в українців залишаються трофеї. Наприклад модернізований АКС74М - автомат для нічних боїв. Мобілізованих піхотинців такими не озброюють. Окупанти, на яких натрапив Максим, відмовились здаватися, і зробили фатальну помилку. «Хтось втік. Хтось не втік», - розповідає боєць.

За солдатами в звільнені міста мають прийти ті, хто буде їх відновлювати. І, може так статися, це буде справою не одного покоління молодих українців. Бо, судячи з руїн, які залишають по собі російські варвари, на відбудову України знадобиться набагато більше часу, аніж на те, щоб виграти війну з Росією.

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