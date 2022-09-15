Потоп у Кривому Розі: рівень води знизився на 40 сантиметрів (фото)

Через російську ракетну атаку рівень води на різних ділянках річки піднявся від 1 до майже 2 метрів.
Рівень води у річці Інгулець у Кривому Розі Дніпропетровської області станом на 9:00 15 вересня знизився вже на 40 сантиметрів і падає далі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне", - написав він.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.
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