Потоп у Кривому Розі: рівень води знизився на 40 сантиметрів (фото)

Через російську ракетну атаку рівень води на різних ділянках річки піднявся від 1 до майже 2 метрів.

Рівень води у річці Інгулець у Кривому Розі Дніпропетровської області станом на 9:00 15 вересня знизився вже на 40 сантиметрів і падає далі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне", - написав він.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.

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