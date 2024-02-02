Потоплення ракетного катера "Івановєц": Буданов розповів, як і чим знищили судно РФ

Вночі проти 1 лютого українські військові завдали успішного удару по російському ракетному катеру "Івановєц" в окупованому Криму. Україна атакувала вороже судно морськими дронами власного виробництва MAGURA V5.

Про це розповів The War Zone керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Апаратами керували бійці спецпідрозділу Group 13. За словами Буданова, загалом завдяки дронам було шість влучань у корпус судна, яке базувалося на березі Чорного моря біля озера Донузлав на заході Криму.

"Під час спеціальних заходів у період від 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Іваніовця" на рейді до озера Донузлав. Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в його корпус. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху", - наголосив головний український розвідник.

Буданов відмовився відповісти, звідки запускали ці дрони. Втім, він наголосив, що це не остання подібна атака на російські кораблі.

"Готуйтеся", - заявив Буданов у своєму "посланні" Москві.