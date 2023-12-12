Потрапили у свою ж пастку: на Запоріжжі окупанти потерпають від фіктивних доносів

На окупованій частині Запорізької області так звані "донощики" намагаються вислужитися перед окупантами і пишуть заяви на аби-кого про партизанську роботу.

Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко зазначив, що загарбники потерпають від створення мережі донощиків на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі офіційної інформації немає щодо серії вчорашніх вибухів у Мелітополі й Бердянську. Є лише плітки, що це акції партизан і зараз там проводяться антипартизанські рейди. Більш того, ворог сам себе переграв. Тому що на окупованих територіях була створена мережа донощиків, які регулярно доносять та мають певні переваги, не маючи проблем з ФСБ й поліцією", - розповів Лишенко.

За його словами, серед певної частини населення тимчасово окупованої території Запорізької області з'явилася "мода" писати доноси на будь-кого, аби вислужитися.

"І коли окупантам дійсно треба знайти потрібну інформацію, то вони просто завалені цими фіктивними доносами, які неможливо розібрати та оперативно відреагувати. Загарбники вже намагаються вводити санкцій за фіктивний донос", - зауважив Лишенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Феодосії партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку Росії і розповіли про великі втрати ворога та евакуацію поранених окупантів.

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