Потрапили в "пастку": окупанти втратили вигідну позицію на одному з напрямків

Армія РФ намагається відновити позиції у Вовчаньску.
Після успішного зачищення українським ГУР агрегатного заводу у Вовчанську в Харківській області росіяни втратили "вигідну позицію".
Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі "24 Каналу".
"Навіть в оперативному оточенні ця позиція давала можливість росіянам утримувати певну лінію оборони на цьому напрямку", - розповів Світан.
Наразі російська армія намагається відновити контроль над цим напрямком. Зокрема, використовують достатню кількість великої колоною техніки. Втім, наразі загарбники успіхів не мають.
"Будь-яка техніка в міських умовах стає гарною ціллю для засобів ураження, артилерії й особливо дронів. Також вона втрачає маневренність та, як мінімум, половину бойової міцності, адже поруч будівлі, обмежений огляд та напрям щодо стрільби", – розповів фахівець.
З його слів, якщо є дальні засоби ураження, то військова техніка - це просто "подарунок" для знищення.
"Росіяни потрапили в цю "пастку", адже не можна завозити техніку до міста", - наголосив Роман Світан.
Нагадаємо, речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев розповів про рекордний розгром армії РФ під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.
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