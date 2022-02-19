"Потрапите на російське кладовище": як у Ростовській області РФ зустрічають примусово вивезених жителів "ЛДНР" 

Жителів окупованого Донбасу не надто радо приймають у Росії.

Примусово вивезені жителі українських окупованих території вже добу не можуть заселитись до обіцяних російською владою "санаторіїв".

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Про це повідомляють телеграм-канал Znak.com.

На одному із відео, водій відмовляється вести далі жителів ОРДЛО поруч з якими були і діти. Він пояснив їм, що добу не спав і щоб вести їх далі йому потрібен поліцейський супровід.

Згодом чоловік на відео каже, що без цього примусово вивезені жителі ОРДЛО "потраплять на російське кладовище, а він - до тюрми".

Жителі ОРДЛО, яких примусово вивезли з "ЛДНР", вже добу не мають куди заселитись у РФ

Також у Мережі поширюють відео, на якому матір трьох дітей з ОРДЛО розповідає, що вони всю ніч їхали стоячи, а тепер у неї немає навіть дитячого харчування і її у Ростовській області ніде не поселили. На інших відео видно, як люди штурмують табори, у яких їх нібито мали поселити, проте там закінчились місця.

Росіяни у соцмережах не радіють тому, що до них виселяють мешканців ОРДЛО. Вони пропонують везти людей до Сибіру або ж заселяти у закинутих селах. Також росіяни називають жителів "ЛДНР" "ледарями", "ґвалтівниками" та вважають, що вони приїхали за російськими грошима.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Нагадаємо, РФ продовжує нагнітати паніку на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.