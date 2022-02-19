"Потрапите на російське кладовище": як у Ростовській області РФ зустрічають примусово вивезених жителів "ЛДНР" 

Жителів окупованого Донбасу не надто радо приймають у Росії.
Примусово вивезені жителі українських окупованих території вже добу не можуть заселитись до обіцяних російською владою "санаторіїв".
Про це повідомляють телеграм-канал Znak.com.
На одному із відео, водій відмовляється вести далі жителів ОРДЛО поруч з якими були і діти. Він пояснив їм, що добу не спав і щоб вести їх далі йому потрібен поліцейський супровід.
Згодом чоловік на відео каже, що без цього примусово вивезені жителі ОРДЛО "потраплять на російське кладовище, а він - до тюрми".
Також у Мережі поширюють відео, на якому матір трьох дітей з ОРДЛО розповідає, що вони всю ніч їхали стоячи, а тепер у неї немає навіть дитячого харчування і її у Ростовській області ніде не поселили. На інших відео видно, як люди штурмують табори, у яких їх нібито мали поселити, проте там закінчились місця.
Росіяни у соцмережах не радіють тому, що до них виселяють мешканців ОРДЛО. Вони пропонують везти людей до Сибіру або ж заселяти у закинутих селах. Також росіяни називають жителів "ЛДНР" "ледарями", "ґвалтівниками" та вважають, що вони приїхали за російськими грошима.
Нагадаємо, РФ продовжує нагнітати паніку на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.