Потрапити “на підвал” стало в рази легше: Генштаб повідомляє про жорстокі репресії в окупації через паспорти РФ

Також окупанти погрожують місцевим жителям, що у разі відсутності паспорта РФ, громадян примусово депортують до Сибіру.

На тимчасово захопленій території Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України.

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 11 липня.

"Потрапити “на підвал” стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки. Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно", - йдеться у повідомленні.

Командування Генштабу додає, що авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, раніше суд у Ростові-на-Дону (РФ) оголосив так звані "вироки" п'ятьом кримським татарам, які є фігурантами у справі "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".

Також розвідка Британії навела приклад з 9 травня 2023 року. У Росії працівник будинку для літніх людей прийшов на роботу у синьо-жовтій куртці і через це мав проблеми з владою.

звинувачено у "терористичній діяльності".

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