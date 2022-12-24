Потрапив до полону, а потім - до в'язниці: бойовик "ДНР" отримав 15 років ув'язнення

Зрадник ще до початку війни вступив до лав окупантів.

Суд визнав винним у державній зраді бойовика "ДНР", який воював проти України. Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що до початку повномасштабного вторгнення мешканець Донеччини вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Прихильник ворога брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі. У вересні він опинився на півдніі України, аби здійснювати розвідку позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Втім, вже під час першого розвідвиходу групу ворога знищили українські захисники у Пологівському районі. А бойовик потрапив до полону.

Фото: СБУ

Зрадника визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, внаслідок вибуху авто в захопленому Мелітополі поранення зазнав експрацівник внутрішньої безпеки Нацполіції України, який пішов на співпрацю з російськими окупантами. Після захоплення міста ворогом зрадник отримав посаду начальника лінійного відділу міліції.

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