"Потрапив на крейсер "Москва" без навчання": історія військового ЗСУ, який служив на знищеному судні

Український військовий Сергій із 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, на позивний "Комбайнер", пригадав, як проходив строкову службу на флоті, на вже знаменитому "потопельнику" – крейсері "Москва".

Про це розповіла пресслужба бригади.

"Я проходив строкову службу на початку 90-х, Сухопутні війська тоді вже поділили, а по Чорноморському флоту між Україною й Росією йшли переговори, тому була плутанина, незрозуміло, що кому дістанеться. У цей період я й потрапив на крейсер "Москва" – без будь-якого навчання, одразу на бойовий корабель. Офіцерський склад тоді наполовину складався з українців і росіян, а солдатський – із українців, росіян і білорусів. Мене призначили на посаду оператора пульта управління крилатих ракет класу "земля – повітря" з дальністю польоту 150 кілометрів", - пригадує військовий.

Військовий Сергій на позивний "Комбайнер" / Фото: 128-а окрема гірсько-штурмова бригада

За словами Сергія, їхній підрозділ займався захистом крейсера "Москва".

"Мушу сказати, що корабель у ті роки підтримувався в дуже хорошому стані, але загалом спогади про службу на крейсері в мене невеселі. Тоді процвітала дідівщина, до року ти був взагалі ніхто, а потім починав потроху рости. Служба на флоті тривала цілих три роки. Коли я дізнався про знищення нашими ракетниками "Москви", а потім ще й подивився відео, відчуття були дуже приємні. Якби міг, то й сам би допоміг його потопити…", - каже "Комбайнер".

Оскільки на початку 2000-х років Сергій проходив кількамісячні військові багатонаціональні навчання "Сі Бриз", тому сподівався, що після вторгнення Росії, під час мобілізації, потрапить на флот. Однак його направили в гірську піхоту – в 128 ОГШБр.

"Тут я командир бойової машини, командир відділення, молодший сержант. Це звання отримав після штурмів П’ятихаток і Лобкового влітку цього року. То були дуже жорсткі зіткнення, ближні бої з використанням автоматів і гранат. Але ми вибили ворога з позицій, а далі звільнили села. Росіяни кілька разів намагалися відбити втрачену територію, кидали на нас і піхоту, й бронетехніку. Усе марно…", - зазначив військовий.

Сергій родом із Закарпаття. До війни працював комбайнером у агрофірмі, звідси й позивний. Їздив збирати урожай до різних областей України.

"У жнива дуже гарно заробляв – виходило по чотири тисячі доларів на місяць. Але кинув усе й пішов у військкомат. Зараз такі часи, що мушу бути тут. Дома мене чекають дружина, два сини і донька, котрій усього три роки. Я воюю саме заради них …", - наголосив військовий.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року Військово-морські сили України потопили флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

Так, на крейсері "Москва" виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути.

Російський крейсер "Москва" мав артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", що мають дальність ураження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.

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