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Потрапив під ворожий обстріл: рятувальники евакуювали пацієнтів психоневрологічного диспансеру на Сумщині

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Потрапив під ворожий обстріл: рятувальники евакуювали пацієнтів психоневрологічного диспансеру на Сумщині

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

На Сумщині рятувальники евакуювали пацієнтів психоневрологічного диспансеру. 

Нещодавно його обстріляли російські окупанти. Евакуювали людей українські рятувальники.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Спочатку по інтернату окупанти гатили з мінометів та артилерії. Руйнувань зазнали адміністративний та житловий корпуси, а також їдальня. Рятувальники евакуювали на оперативному транспорті пацієнта, який зазнав травм та не міг самостійно пересуватися.

Відмітимо, що по Сумщини напередодні рашисти випустили 230 мін та снарядів різного калібру. Їх скидали з безпілотника. І знову – використали заборонену зброю. Обстріляли прикордонні громади фосфорними боєприпасами. Зруйновані кілька будинків, один – внаслідок обстрілу загорівся.

Нагадаємо, що українців попередили про активізацію спецслужб РФ.

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