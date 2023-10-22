Потрапив у полон до росіян через мобільний телефон: історія військового медика

Затриманий на блокпості українець був шокований тим, як окупанти змогли дізнатися, що він — військовий

Військового медика Юрія Армаша, якого повномасштабне вторгнення застало в Олешках, на лівому березі Херсонської області, російські окупанти вирахували на блокпості.

Свою історію він розповів в ефірі “Громадського радіо”.

Юрій зізнався, що був шокований тим, як окупанти змогли дізнатися, що він — військовий.

Певний час він перебував на окупованій території, бо не зміг покинути поранених товаришів. Потім з побратимами вирішив спробувати вийти на підконтрольну Україні територію, але на блокпості його затримали росіяни.

Також читайте У Львові очільник облради зганьбився через відео біля стендів зі зниклими та полоненими військовими

“Ми почистили всі свої мобільні телефони, але [виявилося], що навіть почищений гаджет можна пропустити через спеціальні програми, щоб відновити дані. Саме ці програми вони і застосовували. І у них були наші військові бази. І хоч ці бази були застарілі, приблизно 2019-го року, але оскільки я служу з 2017-го року, вони мене в них знайшли”, - розповів Юрій Армаш.

Спочатку окупанти запідозрили, що затримали розвідників, але у відділку поліції у Новій Каховці, де отаборилися загарбники, до нього звернулися як до “начмеда”. Спочатку росіяни утримували його там, потім вивезли в окупований Крим, а потім — на територію РФ у Ростовську область. Додому воїн повернувся під час обміну 26 квітня 2023 року.

Нагадаємо, в одному із окупованих сіл на Херсонщині пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів. Вона переховувала їх від окупантів у підвалі свого будинку місяць і три тижні.

Читайте також: