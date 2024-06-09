Потрапив у засідку із п'ятьма кульовими пораненнями: дивовижна історія порятунку українського бійця (відео)

Того часу, як росіяни "намотують своїх на гусениці", українці витягують побратимів із найскладніших колотнеч.

Українського військовослужбовця ЗСУ Дмитра, який отримав п'ять кульових поранень врятували бійці 47-ї окремої механізованої бригади. Боєць потрапив у засідку, але завдяки рішучим діям побратимів залишився живим.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов із посиланням на бійців 47-ї окремої механізованої бригади.

На цих кадрах – чудова історія порятунку воїна ЗСУ.

"Під час аеророзвідки його виявили в одній із посадок. Дмитро не був упевнений наш це чи ворожий дрон, проте не розгубився і на свій страх і ризик почав сигналізувати, що йому терміново потрібна допомога. Спочатку показував на турнікет і годинник - час спливає, після чого витягнув військовий квиток", – розповідає Бутусов.

Відомо, що вже незабаром медики 47-го ОМБр евакуювали Дмитра за допомогою БМП Bradley.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ оприлюднили відео, де було показано якісну ліквідацію живої сили ворога на Донеччині. Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади відпрацювали по ворогові дронами між Бахмутом та Часовим Яром.

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