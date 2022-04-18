Потрапляння уламків ракети РФ у резервуар з міндобривами: вміст амонію у річці Іква перевищує норму у 163 рази

Потрапляння уламків ракети РФ у резервуар з міндобривами: вміст амонію у річці Іква перевищує норму у 163 рази

Держекоінспекція наполягає на тому, щоб було відкрите кримінальне провадження.

Вміст амонію у річці Іква на Рівненщині перевищений у 163 рази.

Про це йдеться у оприлюднених Держекоінспекцією результатах дослідження проб поверхневої води. Це офіційний розгорнутий аналіз вмісту хімікатів у водоймі, забрудненій внаслідок пошкодження резервуару з міндобривами на Тернопільщині — туди впали уламки збитої російської ракети.

Про це повідомляє "Суспільне".

Про забруднення Ікви проінформували у військовій адміністрації Тернопільщини 5 квітня. Це сталося після того, як уламки ракети пошкодили резервуари з мінеральними добривами і в річку стався витік хімікатів. 6 квітня жителі Дубенського району виявили у річці мертву рибу і звернулись на гарячу лінію Держекоінспекції. Фахівці відібрали проби води в Ікві у п'яти точках на аналіз.

"Ми брали на вході в область, це села Сапановчик, Берег і спускалися по Ікві практично аж до Млинова. За Дубно вже не реєструвалося разюче перевищення будь-яких хімічних елементів. 6 квітня озвучили попередні результати досліджень, а тепер вже маємо розгорнутий аналіз", – пояснив Петро Колодич.

Згідно з оприлюдненими результатами, відхилення від норм показали проби води у двох точках відбору:

амонію — в 163 рази біля села Берег;

нітритах — в 7 разів біля села Сапановчик;

нітратах — в 49,7 раза біля села Сапановчик;

залізу загальному — в 7,4 раза біля села Берег;

біологічному споживанню кисню — в 1,9 раза біля села Сапановчик.

Результати досліджень, зі слів заступника начальника Держекоінспекції Поліського округу, передали правоохоронцям.

Суспільне

"Держекоінспекція наполягає на тому, щоб кримінальна справа була порушена. Також ми плануємо на цьому тижні відібрати ще проби води для контролю, хоча й так спостерігаємо по інших службах, що вже немає перевищення і на сьогодні уже немає загрози абсолютно ніякої", – зазначив заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Петро Колодич.

Водночас Колодич застеріг місцевих жителів, щоб вони, до оголошення результатів контрольних проб, не напували худобу з Ікви й зважали на можливі неприродні забарвлення і запах води в річці.

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