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Потрапляння уламків ракети РФ у резервуар з міндобривами: вміст амонію у річці Іква перевищує норму у 163 рази

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Потрапляння уламків ракети РФ у резервуар з міндобривами: вміст амонію у річці Іква перевищує норму у 163 рази

24 канал

Держекоінспекція наполягає на тому, щоб було відкрите кримінальне провадження.

Вміст амонію у річці Іква на Рівненщині перевищений у 163 рази.

Про це йдеться у оприлюднених Держекоінспекцією результатах дослідження проб поверхневої води. Це офіційний розгорнутий аналіз вмісту хімікатів у водоймі, забрудненій внаслідок пошкодження резервуару з міндобривами на Тернопільщині — туди впали уламки збитої російської ракети.

Про це повідомляє "Суспільне".

Про забруднення Ікви проінформували у військовій адміністрації Тернопільщини 5 квітня. Це сталося після того, як уламки ракети пошкодили резервуари з мінеральними добривами і в річку стався витік хімікатів. 6 квітня жителі Дубенського району виявили у річці мертву рибу і звернулись на гарячу лінію Держекоінспекції. Фахівці відібрали проби води в Ікві у п'яти точках на аналіз.

"Ми брали на вході в область, це села Сапановчик, Берег і спускалися по Ікві практично аж до Млинова. За Дубно вже не реєструвалося разюче перевищення будь-яких хімічних елементів. 6 квітня озвучили попередні результати досліджень, а тепер вже маємо розгорнутий аналіз", – пояснив Петро Колодич.

Згідно з оприлюдненими результатами, відхилення від норм показали проби води у двох точках відбору:

  • амонію — в 163 рази біля села Берег;
  • нітритах — в 7 разів біля села Сапановчик;
  • нітратах — в 49,7 раза біля села Сапановчик;
  • залізу загальному — в 7,4 раза біля села Берег;
  • біологічному споживанню кисню — в 1,9 раза біля села Сапановчик.

Результати досліджень, зі слів заступника начальника Держекоінспекції Поліського округу, передали правоохоронцям.

© Суспільне
Суспільне

"Держекоінспекція наполягає на тому, щоб кримінальна справа була порушена. Також ми плануємо на цьому тижні відібрати ще проби води для контролю, хоча й так спостерігаємо по інших службах, що вже немає перевищення і на сьогодні уже немає загрози абсолютно ніякої", – зазначив заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Петро Колодич.

Водночас Колодич застеріг місцевих жителів, щоб вони, до оголошення результатів контрольних проб, не напували худобу з Ікви й зважали на можливі неприродні забарвлення і запах води в річці.

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