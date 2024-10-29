"Потраплять в інший світ": WP пояснило, чому війська КНДР будуть шоковані у війні проти ЗСУ

Якщо північнокорейські воюватимуть проти українців, то вони зіткнуться із передовими технологіями, котрі ЗСУ застосовують на фронті, з якими спецназівці КНДР не стикалися раніше.

Спецназ Північної Кореї перебуває в Росії, щоб воювати на її боці проти України. Проте ці війська зіткнуться з труднощами, пов’язаними з сучасними військовими технологіями.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post із посиланням на заяву, що зробив колишній військовий та правозахисник Хюнс Лі, який навчався у "Штурмовому корпусі".

"Попри те, що вони є одними з найкраще підготовлених військ Півночі, ці солдати, ймовірно, натраплять на труднощі, адаптуючись до сучасної війни", — сказав Хюнс Лі.

Колишній військовий зазначив, що для більшості цих солдатів відправка в Росію стане першою зустріччю з боєм — і зовнішнім світом. Він додав, що спецназівці є "жертвами безжальної угоди між Кім Чен Ином і Путіним", і що "багато з них зіткнулися з першою справжньою битвою, погано оснащені та налякані".

Скільки солдатів КНДР перебувають в Росії

Із посиланням на інформацію представників південнокорейської розвідки, видання пише, що близько 10 тис північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії, і деякі з них уже були задіяні у війні проти України. У The Washington Post називають це безпрецедентним кроком Пхеньяна, спрямованим на те, щоб відправити свій народ у зону бойових дій далеко від Корейського півострова.

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"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, направив деяких із своїх найкращих солдатів на допомогу президенту Росії Володимиру Путіну у військових діях, включаючи елітний підрозділ "Штормового корпусу", який тривалий час тренувався для проникнення на Південь", — йдеться у матеріалі.

Представники США та НАТО попередили, що введення північнокорейських військ може бути "небезпечним розширенням" війни в Україні та "надсерйозною проблемою", яка може мати резонанс як у Європі, так і в Тихому океані. Розгортання північнокорейських військ є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою, оскільки вони об’єднують сили проти Заходу.

"Недоїдають": стандарти солдатів однієї з найбільших у світі армій

"Збройні сили Північної Кореї, відомі як Корейська народна армія (КНА), були створені в 1948 році за підтримки тодішнього Радянського Союзу, щоб підтримати засновника нової держави Кім Ір Сена, коли він захищав свій новонароджений режим і прагнув домінувати", — надає історичну довідку видання.

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За десятиліття, що минули відтоді, КНА перетворилася на одну з найбільших у світі армій з приблизно 1,2 млн солдатів, включаючи підрозділи спеціальних операцій і перспективні ядерні сили.

Експерти та втікачі з Північної Кореї кажуть, що більшість північнокорейських солдатів недоїдають і погано екіпірують.

"Рівень недоїдання серед населення відображається в вимогах щодо мінімального зросту та ваги для військовозобов’язаних: на зріст солдати повинні бути принаймні 1 м 48 см, а важити 43 кг, щоб мати право служити, відповідно до дослідження південнокорейського міністерства об'єднання", — пише WP

Північнокорейських чоловіків призивають в армію з 17 років, і служать вони від восьми до десяти років. Деякі жінки також служать в армії, зазвичай протягом п’яти років.

До РФ відправили підлітків? Що повідомила розвідка Південної Кореї

Більшість військовослужбовців, відправлених до Росії, віком близько 20 років, проте серед них є і підлітки. Про це повідомило південнокорейське розвідувальне агентство законодавцям 29 жовтня.

Лише найбільш елітні північнокорейці та ті, хто вважається ворожим до режиму — наприклад, члени родин північнокорейців, які втекли з країни — звільнені від військової служби.

Як раніше повідомляв ТСН.ua солдати, надіслані до Росії, зокрема, з елітного 11-го армійського "Штормового корпусу", вже давно тренуються задля підготовки до атак Південної Кореї.

Нагадаємо, ЗСУ вже завдали перших ударів по північнокорейських позиціях. Це, ймовірно, сталося під час того, як північнокорейських солдатів везли понад 6 тис. км у цивільних вантажівках, щоб вони могли приєднатись до 810-ї бригади російських морпіхів.

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