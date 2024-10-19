"Потрапляють під свої удари": військовий експерт розповів про тактику росіян на Курщині

У Курській області Російської Федерації наразі відбуваються маневрові бої. Найбільше потерпає піхота ворога, яка опиняється під ударами ЗСУ.

Про це у коментарі "24 Каналу" розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Він пояснив, що маневрові бої означають відсутність фортифікаційних споруд на лінії фронту.

Водночас, за словами експерта, без хорошого зв'язку маневрові операції здійснити неможливо, велика відповідальність лягає на засоби зв'язку, керування, пересування, постійний контроль перебування, аби не потрапити під дружній вогонь, і у росіян із цим велика проблема.

"У нас працюють серйозні системи РЕБ на цьому напрямку. Наші засоби зв'язку, завдяки партнерам, стійкі до російських РЕБ. Ми успішно керуємо своїми військами, а росіянам це не вдається. Тому під удари КАБ, РСЗВ, армійської артилерії потрапляють дуже часто російські частини. Тобто, вони самі себе знищують, і про це мало хто говорить, лише російські блогери ниють, що в різних місцях потрапляють під удар", - зазначив Світан.

Нагадаємо, прорив до Курської області почався 6 серпня 2024 року і протягом перших кількох тижнів підрозділи ЗСУ взяли під контроль близько 1 300 кв. км російської території, заявив командувач Олександр Сирський.

Президент РФ Володимир Путін спершу стверджував, що відбулась незначна "провокація на кордоні", але згодом віддав наказ відкинути українців до 1 жовтня.

Наразі під контролем України перебуває понад 700 кв. км, свідчить карта аналітиків DeepState. Також на цій карті можна побачити, що контратаки росіян почались, орієнтовно, на початку вересня і протягом місяця ЗС РФ зуміли відбити близько 200 кв. км.

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