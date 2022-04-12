Потреби в евакуації немає: голова ОДА доповів про ситуацію на Сумщині

Потреби в евакуації немає: голова ОДА доповів про ситуацію на Сумщині

Влада Сумщини закликає людей не панікувати.

На кордоні з Сумською областю є війська окупантів, утім влада запевняє, що місцевим жителям наразі евакуюватися з території регіону не потрібно.

Про це повідомив голова Сумської ОДА, керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, війська окупантів постійно переміщуються й передислоковуються, їхня кількість то зменшується, то збільшується. Але станом на сьогодні влада не спостерігає ударного угрупування на кордоні з Сумщиною.

"Ворожі війська на кордоні з Сумською областю є... Українські військові працюють над тим, щоб орки не каталися територією нашої області, як у себе вдома. Робимо все можливе, щоб не допустити ворога в нашу область. Я звертаюсь до жителів Сумщини: залишати територію Сумської області зараз не потрібно. У разі, якщо буде якась загроза, ми обов’язково вам повідомимо. Й сприятимемо тому, щоб люди вчасно змогли виїхати з території. Наразі такої загрози немає", - запевнив Живицький.

Він додав, що влада запрошуємо всіх, у кого є робота та можливість сьогодні працювати.

"Нам потрібно всім виходити на роботу, піднімати область, економіку регіону", - підсумував він.

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