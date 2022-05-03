"Нам потрібні всі – і цивільні, і військові": Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя і плани її продовжити

"Нам потрібні всі – і цивільні, і військові": Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя і плани її продовжити

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуація 156 людей із Маріуполя, які прибули 3 травня до Запоріжжя, потребувала багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. У планах – евакуювати з Маріуполя решту українців – і цивільних, і військових.

Зеленський повідомив, що продовжиться робитися все, "щоб дістати з Маріуполя і "Азовсталі" усіх наших людей".

Про це голова держави сказав у відеозверненні 3 травня.

"Маємо нарешті перший результат нашої евакуаційної операції з "Азовсталі" в Маріуполі, яку ми дуже довго організовували. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей – жінки, діти. Вони були більше двох місяців у сховищах. Тільки уявіть, наприклад, дитині шість місяців, два з яких – під землею, рятуючись від бомб, обстрілів", – розповів Зеленський.

"Нарешті ці люди в повній безпеці, отримують допомогу. І я вдячний усім, від кого залежав порятунок цих людей, хто домовлявся і допомагав. Вдячний кожному і кожній, хто забезпечив фізичне переміщення людей гуманітарним коридором", – сказав президент.

"Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя і "Азовсталі" усіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається – і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням", – наголосив голова держави.

Він додав, що вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради гуманітарного коридору, проте зараз російські війська не дотримуються домовленості.

"Вони продовжують масовані удари по "Азовсталі". Вони намагаються штурмувати комплекс. Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини, це неможливо. Сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. Я вірю, що є шанс врятувати і інших наших людей", – наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 69-го дня війни

Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" в Маріуполі.

Читайте також: