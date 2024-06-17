"Потребує тиші": речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію у Серебрянському лісі

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ситуація в районі Серебрянського лісу на Луганщині постійно змінюється. Він зауважив, що така інформація потребує тиші з міркувань безпеки.

Про це Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"В цілях безпеки під час проведення операції можу сказати тільки те, що поки що ця інформація потребує подальшої тиші. Загалом, пізніше буде детально озвучена ця інформація", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

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Назар Волошин зауважив, що певних ділянках фронту ЗСУ проводять успішні дії, вибивають росіян із рубежів та завдають загарбникам втрат. Сили оборони штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки.

Так, за минулу добу українські захисники знешкодили 960 військових РФ, знищили два танки, понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, 17 бронемашин, 10 мінометів і гармат.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціризначення "Азов" спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Нацгвардії провели наступальні дії у Серебрянському лісництві на Луганщині 21 квітня 2024 року. Підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій.

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