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"Потребуємо посилення артилерійського вогню": Залужний порозмовляв з колегою зі США

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"Потребуємо посилення артилерійського вогню": Залужний порозмовляв з колегою зі США

Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 13 серпня провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Зокрема, під час розмови сторони вкотре звірили оцінки втрат росіян у війні РФ проти України. 

Про це Залужний повідомив у Мережі.

Він відзначив, що противник зазнає значних втрат, передусім у живій силі – розгромлена пʼята частина підрозділів збройних сил РФ, залучених до бойових дій в Україні.

"Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів", – йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Він також подякував Міллі та всій американській нації за дієву підтримку у захисті українського народу та спільних цінностей – свободи і демократії. 

Нагадаємо, до України прибула артилерійська установка Zuzana 2, яка важлива тим, що веде вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 м).

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
451
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