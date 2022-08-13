"Потребуємо посилення артилерійського вогню": Залужний порозмовляв з колегою зі США

Зокрема, під час розмови сторони вкотре звірили оцінки втрат росіян у війні РФ проти України.

Про це Залужний повідомив у Мережі.

Він відзначив, що противник зазнає значних втрат, передусім у живій силі – розгромлена пʼята частина підрозділів збройних сил РФ, залучених до бойових дій в Україні.

"Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів", – йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Він також подякував Міллі та всій американській нації за дієву підтримку у захисті українського народу та спільних цінностей – свободи і демократії.

Нагадаємо, до України прибула артилерійська установка Zuzana 2, яка важлива тим, що веде вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 м).

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