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"Потребують дешизофренізації": Подоляк висміяв заяви росіян щодо контрнаступу ЗСУ

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"Потребують дешизофренізації": Подоляк висміяв заяви росіян щодо контрнаступу ЗСУ

Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ.

Заяви окупантів не відповідають одна одній, росіяни потребують тотальної дешизофренізації.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. 

За його словами, заперечення росіянами будь-яких успіхів ЗСУ перетнулося із болісним усвідомленням того, що у путінського режиму щось пішло "не за планом".

"Жодної паніки немає. Жодного контрнаступу немає. Жодних втрат немає. Все йде за планом... Але як же не хочеться звідси їхати, тут, на окупованих територіях, так затишно, по-домашньому"... Здається, "рускій мір" потребує ще й тотальної дешизофренізації", - сказано в повідомленні Подоляка.

Нагадаємо, в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ.

Як повідомлялося, у Балаклії місцевих просять зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ.

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