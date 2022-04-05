“Потрібен геній Наполеона, щоб сформувати щось боєздатне”: Арестович оцінив можливості російського наступу на Харків

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У російських окупантів існують плани наступу на Харків, однак реалізувати їх заважає ряд об’єктивних причин.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, Харкову, як і всій Україні, найближчим часом можуть загрожувати лише обстріли, але здійснити повномасштабний наступ окупантам не вдасться.

“Можу сказати, що плани наступу на Харків не означають їхньої реалізації... Взяти Харків — це завдання, яке не вирішується. Наступ тричі переносили, тому що йде перегрупування військ зі спробою сколотити із того, що є хоч щось боєздатне, бо там настільки збірна солянка, що потрібен або геній Наполеона або два тижні запасу, щоб сформувати щось здатне для наступу”.

За його словами, зараз там зібрані підрозділи Росгвардії, десантників, морської піхоти — і всі вони в різному стані, деякі вийшли із втратами із боїв, деякі щойно прибули з території Росії. У нинішньому стані російських військ на харківському напрямку Арестович не бачить можливостей для масованого наступу.

Також радник голови ОПУ поставив під сумнів можливість оточення української армії в зоні ООС на Донбасі, яка є складовою другого етапу наступу російських окупантів, який ніяк не розпочнеться. “Якось не дуже у них виходить. Зараз там також пауза, перегрупування. Те, що я говорив про збірну "солянку" різних підрозділів, стосується і цієї спроби оточення”, - зауважив Арестович.