"Потрібна демонстрація покарання окупантів" - Резніков звернувся до учасників "Рамштайну"

Очільник міністерства оборони Олексій Резніков ініціює звернення через МЗС України до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group (відома в Україні як формат "Рамштайн") з проханням делегувати експертів з військової юстиції, фахівців з протидії воєнним злочинам задля утворення міжнародні групи, які допомагатимуть з роботою по конкретних кейсах російських воєнних злочинів в Україні, а також аналізуватимуть практичні аспекти покарання за воєнні злочини, вчинені під час війни, що містить багато гібридних елементів.

Про це Олексій Резніков повідомив у Facebook.

"Жорстоке масове вбивство російськими окупантами українських військовополонених в Оленівці вкотре проявило злочинну сутність і нелюдську природу всього, що намагається принести Кремль на нашу землю. І від чого ми захищаємо не тільки Україну, а весь вільний світ. Не маю жодних сумнівів, що після перемоги України у цій війні ми в той чи інший спосіб "наздоженемо" кожного з причетних до варварських вбивств і знущань. Представники сил оборони України неодноразово і дуже чітко висловлювались з цього приводу. Раніше чи пізніше, але це станеться", - наголосив він.

Міністр наголосив, що важливою складовою протидії воєнним злочинам має стати демонстрація, що "покарання буде невідворотнім і не обмеженим в часі".

У першу чергу це стосується не рядових виконавців, а осіб, які віддають накази, заохочують чи виправдовують злочини.

"Координація у сфері покарання російських злочинців може стати важливим доповненням роботи з надання допомоги зброєю, у чому "Рамштайн" завдяки лідерству великого друга України і мого друга – міністра оборони США Ллойда Остіна ІІІ вже продемонстрував видатні результати", - підкреслив міністр.

Олексій Резніков також звернувся через МЗС України до президента Європейського суду з прав людини Роберта Спано щодо необхідності інтерпретації статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням сучасних умов та обставин жахливих злочинів російської федерації проти українських військовополонених.

"Юридичний фронт має послати Кремлю та усім причетним до агресії проти України чіткий сигнал, що вислизнути чи сховатися не вийде. Єдиний шанс на порятунок хоч якоїсь перспективи для відповідних осіб у Росії – негайно припинити участь у злочинній агресії і конкретними діями пом’якшити наслідки. Не варто зволікати", - резюмував міністр.

Нагадаємо, командир "Азова" розповів, чим росіяни могли вбити полонених в Оленівці.

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