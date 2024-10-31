"Потрібна нормальна мобілізація": військовий психолог розповів про найчастіші причини СЗЧ

Ситуації, коли військовослужбовці самовільно залишають частини є загрозливою, оскільки це призводить до нестачі людей у війську.

Причини самовільно покидати службу у військових різні – незадоволеність командуванням, психологічні та фізичні проблеми, страх загинути.

Таку думку висловив військовий психолог Андрій Козінчук в етері "Радіо Свобода".

Психолог не надав конкретних цифр, але зазначив, що випадків СЗЧ дуже багато.

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"Можна зрозуміти тих людей, які йдуть в СЗЧ, але воно не вирішує питання. У нас немає нормальної мобілізації", – зазначив він.

За словами Андрія Козінчука, люди втомлюються і тому змушені самовільно залишати частину через страх смерті або через сімейні проблеми.

"Не відпускають у відпустку, просто скучив. У армії немає вихідних. Є відпустка, в яку можуть не відпускати абсолютно законно, бо не вистачає, знову ж таки, людей", – підкреслив боєць.

Він також повідомив, що є випадки, коли військові повертаються з СЗЧ.

"Як правило, це люди, які домовилися, що їх переведуть в інші підрозділи, або вони вирішили якісь свої соціальні проблеми", – додав він.

На думку експерта, масове СЗЧ можна зупинити за допомогою загальної мобілізації зі зниженням призовного віку хоча би на три роки. Також потрібно встановити чіткі терміни служби.

"Кожен військовослужбовець має знати, коли це все закінчиться", – підсумував психолог.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили майже 90 тисяч проваджень щодо СЗЧ.

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