"Потрібне рішення від президента": експерт заявив, що українська ППО може збивати літаки ще до запуску ракет

"Потрібне рішення від президента": експерт заявив, що українська ППО може збивати літаки ще до запуску ракет

Не варто очікувати на те, що зменшиться кількість ворожих ракетних ударів по Україні, натомість варто намагатися збивати російські літаки, які несуть ці ракети. В українських систем протиповітряної оборони є така технічна можливість, необхідне лише політичне рішення від президента.

Так, українські засоби ППО можуть запускати ракети по літаках щонайменше на 100 км у глибину Росії, Білорусі та на таку ж глибину в акваторії Чорного моря.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю для YouTube-каналу "Україна 24".

"Не варто на це очікувати (зменшення кількості ракетних ударів – ред.). Те, що кількість ракетних ударів крилатими ракетами "Калібр" може зменшитися, – так, ми це спостерігаємо. Але бачите, в РФ дуже великий запас старих радянських і вони просто міняють номенклатуру. Закінчуються "Калібри" ­– вони дістають "Точка-У", ракети повітряного базування", – пояснив експерт.

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На його думку, Україні варто спробувати збивати ворожі літаки, що несуть ракети.

"На мій погляд, тут треба просто ухвалювати рішення на рівні верховного головнокомандувача у плані того, що все-таки треба переходити хоча б до спроб ураження цих літаків, які несуть ракети. Зрозуміло, що ми не дістанемо Ту-95, який запускає ракети з акваторії Каспійського моря, це для нас дуже далеко. Але ті, які запускаються з літаків з ближніх дистанцій, особливо від нашого кордону, то, я думаю, що все-таки треба відповідати. Інакше це не припиниться ніколи", – розповів Жданов.

Він запевнив, що в України є необхідна для цього технічна можливість.

"Технічна можливість є. У наших засобів ППО щонайменше на 100 км у глибину Росії та Білорусі, і на таку ж глибину в акваторії Чорного моря можуть пускати ці ракети по літаках. Можливо, є сенс не стільки дістати їх, щоб збити, а хоча б продемонструвати свої наміри – що ми відповідатимемо, і що ми намагатимемося збивати ці літаки. Але для цього потрібне політичне рішення від президента", – зауважив експерт.

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