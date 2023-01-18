"Потрібні не 10 танків": екскомандувач НАТО розкритикував Захід за допомогу Україні

Колишній командувач НАТО в Європі Уеслі Кларк закликав США і західних партнерів України серйозніше поставитися до надання військової допомоги Києву для протистояння агресії РФ.

Про це він заявив в коментарі CNN.

Кларк закликав партнерів України наростити військову допомогу і передати більше танків і артилерії на тлі новин про наміри диктатора РФ Володимира Путіна оголосити чергову хвилю мобілізації.

Коментуючи рішення Британії передати Україні важке озброєння, екскомандувач НАТО в Європі, сказав, що новина про відправку 10 бойових машин тішить, однак для протистояння російській агресії потрібно 300-500 танків.

"Чудово, що ми передамо їм 10 танків з Великої Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємось надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми повинні серйозно поставитися до цього", - сказав Кларк.

Також він нагадав про ракетний удар окупантів РФ, які 14 січня розбомбили житловий будинок в Дніпрі.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати та союзниками забезпечують Україну всім необхідним, щоб вона досягла успіху на фронті. Блінкен вказав, що це найкоротший шлях до завершення війни та переходу до дипломатії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі - це надання Україні всієї необхідної зброї задля перемоги російського агресора.

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