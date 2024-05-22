Потрібно більше, ніж управління кризою: за яких умов РФ визнає незалежність України – аналіз Foreign Affairs

Схвалення Конгресом США пакету допомоги Україні на $61 мільярд відбулося минулого місяця. Дефіцит боєприпасів вплинув на позиції України на фронті і залишив міста та критично важливу інфраструктуру під ударами російських ракет і безпілотників. Допомога США має допомогти Україні стабілізувати фронт і захистити своє небо. Але українській армії також терміново потрібні додаткові солдати.

Про це пише Foreign Affairs.

Військові експерти вважають, що українській армії необхідно втричі збільшити кількість новобранців, щоб підтримувати оборонні дії за нинішнього рівня бойових дій.

"Понад два роки Київ та його партнери працювали в режимі кризового менеджменту, плануючи з кроком у місяці, а не роки. Але цей короткостроковий підхід більше не відповідає цілям – і він не є стійким", - йдеться у матеріалі.

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Як пише Foreign Affairs, Україні потрібно більше, ніж просто антикризове управління. До теперішнього моменту має бути зрозуміло, що немає короткого шляху до припинення війни з Росією, чи то на полі бою, чи то за допомогою політичного та економічного тиску на Москву. У зв'язку з цим Україні знадобиться стратегічне бачення, яке буде обертатися навколо підвищення її оборонного потенціалу і стримування в довгостроковій перспективі.

Заява Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Києві 14 травня про те, що Штати планують підписати з Україною 10-річну двосторонню угоду про безпеку, є кроком у правильному напрямку. Окрім подібних угод, які Київ підписав із кількома іншими партнерами, це сигналізує Росії, що хоча Україна навряд чи найближчим часом приєднається до НАТО, Сполучені Штати та Європа підтримують її.

Проте ще більше можна зробити для розробки узгодженої довгострокової стратегії безпеки для України.

Стримування російської агресії вимагатиме трьох елементів: заперечення, покарання та довіри. Щоб заперечити можливість Росії перемагати на полі бою, Україна повинна розбудувати свої Збройні сили та оборонну промисловість, щоб вона могла розгортати та підтримувати потенціал, який одночасно знижує військовий потенціал Росії та робить майбутнє російське вторгнення малоймовірним.

Щоб сигналізувати про загрозу покарання, західні військові повинні розробити плани на випадок непередбачених обставин, щоб накласти на Росію значні витрати, якщо вона знову нападе на Україну після досягнення гіпотетичної угоди про припинення вогню.

І щоб зробити ці плани надійними в очах Москви, країни Заходу повинні взяти на себе зобов’язання, в ідеалі в юридичній формі. Саме тут безпекові угоди України зі Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО, за умови належного виконання та належного фінансування, будуть мати вирішальне значення.

"Досягнення міцного миру буде неможливим без чіткого бачення довгострокової безпеки України. Кремль повинен зрозуміти, що його мета з підпорядкування Києва недосяжна - ні зараз, ні коли-небудь. Тільки тоді російське керівництво зможе сісти за стіл для змістовних переговорів і визнати незалежність України в довгостроковій перспективі", - йдеться в публікації.

Не існує "срібної кулі", яка могла б покласти край війні Росії проти України, пише Foreign Affairs.

"Путін переслідує подвійну мету: нав'язати свою волю Києву і переписати правила європейської безпеки. Він вважає, що час на його боці, і не відчуває необхідності йти на компроміс, навіть попри те, що Україні надходить нова допомога США. За цих обставин створення дипломатичного шляху для досягнення врегулювання означає поставити віз попереду коня. Може пройти багато часу – роки, а можливо, навіть десятиліття – перш ніж в України з'явиться реальний шанс повернути собі всю територію, окуповану Росією, чи то військовим шляхом, чи то за допомогою дипломатії. Але Путін не безсмертний, його режим не вічний, а його війна створила внутрішній тиск, який може проявитися дестабілізуючим чином", - наголошують журналісти.

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Тим часом Україна потребує твердих зобов’язань Заходу щодо безпеки. Українці повинні бути впевнені, що вони матимуть підтримку своїх партнерів незалежно від того, яким буде перебіг війни, навіть якщо вони одного разу вирішать, що припинення вогню відповідає їхнім інтересам. І керівництво Росії має розуміти, що його важелі впливу на Київ продовжуватимуть звужуватися в міру зростання можливостей України, підкріплених непохитною відданістю Заходу довгостроковій безпеці країни.

Незалежно від того, чи хтось вірить, що війна закінчиться на полі бою чи за столом переговорів, стратегія розбудови обороноздатності та спроможності стримування України, сигналізуючи про стійкість Заходу, є найкращим способом створити міцний мир у Європі.

Нагадаємо, США та Британія мають докази, що Китай передає летальну зброю Росії.

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