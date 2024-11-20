“Потрібно буде вбивати не задумуючись”: Залужний дав поради українським солдатам у Британії

Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний звернувся з промовою до українських солдатів, які проходять вишкіл на британській тренувальній базі у Східній Англії.

Фрагмент виступу опубліковано в його Telegram-каналі.

Генерал Залужний наголосив, що війна з кожним днем становиться все жорстокішою і “майже не залишає шансів вижити”, тому порадив навчитися саме виживанню.

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“Вчитися не боятися смерті, вчитися не боятися дивитися ворогу в очі, це дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут виживати. Друге: дивіться один одному уважно в очі, запам’ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам’ятати на все життя і переживати, де мій товариш, що з ним, чи живий”, - говорив український генерал.

Валерій Залужний також зазначив, що для виконання бойового завдання бійцям потрібно бути готовими убивати ворога не вагаючись.

“Потрібно обов’язково виконати завдання, для цього потрібно буде вбивати не задумуючись, бачачи ворога. Вбийте його першим, бо він спробує вбити тебе або твого товариша”, - сказав він.

Звертаючись до українських солдатів, колишній головком ЗСУ нагадав їм, заради кого вони воюють.

“Україна має бути збережена, наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити в мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна і ми обов’язково переможемо разом”, - запевнив він.

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час свого виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії озвучив низку фактів для правильного розуміння поточних подій в Україні та світі.

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