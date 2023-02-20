Потрібно бути готовими до всього: військовий експерт про ситуацію в Україні найближчими днями

Як сказав Нарожний, дуже важко робити якісь прогнози щодо людини, в якої "не дуже порядок на горищі".

Чи слід очікувати масованого удару Росії по Україні на роковини широкомасштабного вторгнення?..

Відповідь на це надав військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю Radio NV.

Експерт висловив впевненість, що слід очікувати провокацій з боку РФ.

"Якісь удари точно будуть на роковини війни, на 24 лютого. Тому обов’язково треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути готовим до всього. Зібрати якийсь мінімальний набір, який потрібен для того, аби пересидіти в бомбосховищі все, що треба пересидіти. І бути готовим до того, що два-три дні бути більш-менш пильними", - заявив він.

За його словами, ППО перехоплює приблизно 90% усіх ракет, які летять, з тих, що ми можемо збивати, однак є деякі види ракет, які ППО України не може збивати. Це С-300, С-400, Х-22, балістичні ракети, "Іскандери" тощо.

"На жаль, у ворога вони все ще є і є в доволі помітній кількості. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, готуємося до всього. Але я впевнений, що ми відносно легко переживемо ці роковини", - додав експерт.

Водночас у Генштабі розповіли, що протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари. Він здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Росія може досягти реваншу, тож варто очікувати наступу.