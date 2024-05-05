"Потрібно бути реалістами": на скільки вистачить допомоги США – генерал відповів

За його словами, зараз йтися може лише про те, щоб стабілізувати ситуацію та зупинити наступ РФ.

Допомоги від вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Оbozrevatel.

Також читайте Дві великі країни НАТО конкурують у питанні допомоги України — експерт

"60 мільярдів доларів вистачить, дай боже, лише на те, щоби стабілізувати ситуацію. Це демонструють елементарні розрахунки. Потрібно бути реалістами. Досить сприймати цю ситуацію емоційно", – зазначив він.

Генерал визнал, що потенціал української армії значно менший, ніж потенціал російської армії. Паритету нема навіть у боєприпасах.

"Може йтися лише про те, щоб стабілізувати ситуацію та зупинити наступ. Але це велике питання", – підсумував Романенко.

Раніше аналітик і ветеран АТО Євген Дикий назвав ключове озброєння з пакету допомоги США.

Читайте також: