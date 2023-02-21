Потрібно компенсувати "кволе" послання Путіна: нардеп попередив про небезпеку 23-24 лютого

Росії потрібно демонструвати хоча б якісь успіхи, тому не виключено, що окупанти завдадуть нового ракетного удару.

Незважаючи на те, що сьогоднішнє звернення російського диктатора Путіна було відносно кволим і обійшлося без резонансу, Кремль до річниці вторгення має показати росіянам хоч якийсь результат на фронті. Саме тому не виключено, що 24 лютого окупанти завдадуть нового ракетного удару.

Таку думку висловив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський, інформує "24 канал".

За його словами, звернення Путіна до Федеральних зборів було надзвичайно кволим та беземоційним. Тому на цьому фоні й на тлі постійних невдач Росії потрібно демонструвати хоча б якісь успіхи.

"Жалюгідне видовище. Як і останні звернення Путіна на різних форматах. Виключати завдання ударів на 23 – 24 лютого ми не можемо. Хоч Росія і має критично низький запас ракет, але військово-політичному керівництву окупантів потрібно демонструвати хоч якісь досягнення за рік повномасштабної війни", – зазначив Веніславський.

Тому депутат закликає українців бути особливо пильними упродовж 23 – 24 лютого. Проте зауважує: росіяни можуть завдати злочинного удару і в будь-який інший день, тому розслаблятися не слід.

Що РФ задумала до річниці вторгнення

Раніше військовий експерт Павло Нарожний попередив, що цього тижня слід очікувати посилення провокацій з боку РФ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також закликав українців найближчими днями бути готовими до частих сигналів повітряної тривоги, ймовірних атак дронами та ракетами.

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що українців найімовірніше, очікують масовані ракетні удари, але не 23 – 24 лютого, а дещо пізніше.

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