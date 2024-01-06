"Потрібно очікувати": військовий експерт попередив про черговий потужний удар по Україні

Військовий експерт розповів, коли та як окупанти влаштують ще один масований удар по Україні.

Росія, після нещодавньої серії масованих атак на Україну, не вичерпала великий запас дронів і ракет. За різними оцінками, ворог міг підготувати близько 1200 ракет різних типів. Витрачати весь цей запас, як це було під час обстрілів минулої зими, тобто знижувати свій стратегічний запас за всіма типами номенклатури озброєнь цього разу вони не будуть.

Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров.

"Але навіть якщо не залазити у стратегічний запас, у росіян ще зберігається потенціал на ще як мінімум два великих масованих обстріли, використовуючи реально усю номенклатуру ракетного озброєння. Імовірно, вони їх і здійснять, і це буде найближчим часом. Інтервал, який потрібен противнику для коригування цілей і програмного маршруту ракет, – 5-7 діб", - зазначив військовий.

За його словами, потрібно очікувати, що буде як мінімум ще один, третій, обстріл. Чи буде четвертий великий обстріл – це вже питання.

"Імовірно, це вже вирішуватиметься за результатами оцінки попередніх обстрілів, чи було досягнуто цілей чи ні", - пояснив Крамаров.

Військовий експерт також додав, що передусім ворог намагається завдавати ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, по складах з усіма типами озброєння, по місцях зберігання наших зенітно-ракетних комплексів, авіаційної зброї, артилерійських снарядів тощо.

"Звичайно, враховуючи погіршення погодних умов, тим паче, що йде похолодання, можуть бути спроби завдати удари зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури. Останні рази вони приділяли меншу увагу об’єктам енергетичної інфраструктури, більше намагалися завдавати ударів по Києву та по інших містах, загалом по мирному населенню плюс по підприємствах ВПК та наших місцях зберігання озброєнь. Такими були основні цілі і задачі минулих двох обстрілів", - резюмував Андрій Крамаров.

Нагадаємо, 2 січня Росія масовано атакувала українські міста ракетами та безпілотниками. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

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