"Потрібно підготуватись до запеклих боїв": військовий розповів, як вплине мобілізація в РФ на війну

Росія все ще має ресурси для проведення війни проти України, проте і вони з часом вичерпаються.

Про це в інтерв'ю "Обозреватель" сказав ексспікер Генерального штабу ЗСУ, учасник численних миротворчих операцій у різних країнах, військовий експерт Владислав Волошин.

"Особливих приводів для хвилювань немає, але найближчим часом потрібно приготуватися до запеклих боїв, бо і Україна, і Росія намагатиметься "застовпити" лінію фронту на свою користь – це перше. Друге – треба розуміти, що війна не закінчилася і Росія не бездонна, але це країна, яка ще має ресурси, й армія має там озброєння", - пояснив військовий.

Також військовий попередив про те, що Росія і далі ракетами обстрілюватиме Україну.

"Не те щоб частіше, але те, що російська армія не знизить бойову активність, – це 100%. Розраховувати, що вони чекатимуть закінчення мобілізації, не варто в жодному разі", - сказав Волошин.

Нагадаємо, експерт оцінив реальну кількість людей, яких зможе мобілізувати Росія.

Читайте також: