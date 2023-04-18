Потрібно поповнювати резерв: Гуменюк - про деталі мобілізації в Україні

В Україні триває мобілізація, адже необхідно поповнювати резерв. Наразі для війська необхідні навчені та професійні люди.

Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

Речниця пояснила, що зараз немає якихось нових етапів мобілізації, вона розпочалася та триватиме й надалі.

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"На жаль, той потенціал людей, який був на початку війни, не був використаний в абсолюті... Всі відгукнулися на потребу війська, але військо не мало можливості задіяти одразу всіх", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що логіка війни, на жаль, передбачає втрати, тому необхідне поповнення рядів військовослужбовців. Саме тому в Україні продовжується інформування населення та постановка на облік.

"Це викликає багато скандалів, але ми не можемо переробити законодавство. Зараз ми активно працюємо над виправленням негараздів. Ми маємо докласти зусиль, щоб вигнати ворога з нашої території", – наголосила речниця.

Крім того, Гуменюк уточнила, що наразі треба зробити все для того, щоб Сили оборони складалися з людей, котрі здатні керувати технікою та зброєю, яка є і яку надають партнери.

"У нас немає іншого шансу, ніж прийти на захист батьківщини", – резюмувала вона.

Нагадаємо, в Україні продовжується воєнний стан, а разом з ним — і мобілізація. Тому українцям радять підготуватися та мати вдома зібрану валізу з необхідними речами.

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