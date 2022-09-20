Потрібно посилити підтримку України: генсек НАТО відреагував на анонсовані РФ "референдуми"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на ймовірне проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Він наголосив, що таким чином Путін загострює протистояння і світова спільнота повинна на це належним чином відреагувати.

Про це Столтенберг написав у Тwitter

"Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру загарбницької війни Росії проти України. Це - подальше загострення путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України", - написав Столтенберг.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022

Нагадаємо, р адник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу Росії анексії території України.

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