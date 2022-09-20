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Потрібно посилити підтримку України: генсек НАТО відреагував на анонсовані РФ "референдуми"

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Потрібно посилити підтримку України: генсек НАТО відреагував на анонсовані РФ "референдуми"

Фото: Associated Press

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на ймовірне проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Він наголосив, що таким чином Путін загострює протистояння і світова спільнота повинна на це належним чином відреагувати. 

Про це Столтенберг написав у Тwitter

"Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру загарбницької війни Росії проти України. Це - подальше загострення путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України", - написав Столтенберг. 

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу Росії анексії території України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
458
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