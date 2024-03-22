"Потрібно продовжувати": генерал Бен Годжес про удари по російських НПЗ

Генерал-лейтенант США Бен Годжес заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну, тому їх варто продовжувати.

Про це він заявив під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

"Звичайно, удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів", — сказав він.

Україна, на його думку, повинна тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, щоб зробити півострів непридатним для російських військ.

Нагадаємо:

У Financial Times повідомили, що США закликали Україну відмовитись від ударів по російських заводах, бо через це можуть зрости ціни нафту і РФ може атакувати у відповідь.

Цю інформацію 22 березня прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території РФ. Також є заяви й інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду", — зазначила вона.

Чиновниця пояснила, що Україна розуміє заклик американських партнерів. Однак, за її словами, Сили оборони воюють "тими спроможностями, ресурсами й практиками, які наявні у нас сьогодні".

Своєю чергою радник очільника ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія руйнує українські енергооб’єкти "з геноцидними намірами". Водночас Україна, з його слів, обороняється в межах міжнародного права.

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